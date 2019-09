Hoera voor 6866 Brabanders! Zo vieren Lily, Mason, jarige Job en veel anderen maandag hun verjaardag

Als we naar alle verjaardagen in heel Nederland kijken, is 25 september de datum waarop de meeste mensen jarig zijn. De meeste Brabanders zijn echter vijf dagen later pas jarig.

Gefeliciteerd!

Jop uit Eindhoven is maandag een 'echte jarige Job'. Hij is 5 jaar oud geworden. Dat viert hij met een grote taart van de tekenfilm Paw Patrol.

Jop is 5 jaar geworden.

Lily uit Eindhoven werd, je ziet het al, maandag 3 jaar oud. Ze heeft voor haar verjaardag al veel cadeautjes gekregen, vertelt moeder Daniela. "Ze heeft bijvoorbeeld een hoelahoep en een speeldoos met een ballerina gekregen." Zaterdag viert ze een feestje met taart en familie.

Lily is 3 jaar geworden.

Mirjam Gremmen-van Breda uit Dieden is maandag niet alleen thuis op haar verjaardag. Of nou ja, thuis misschien wel, maar in haar tuin staat een enorme Sarah. Mirjam is dan ook 50 jaar oud geworden. Lolbroeken hebben ook een hoop dozen neergelegd rondom haar huis. Waarom wordt duidelijk voor wie het grote bord leest dat naast de Sarah-pop in de tuin staat: 49 ouwe dozen in de Langestraat. De 50e vind je als je naar binnen gaat.

Niet iedereen vindt het leuk om 50 te worden, maar volgens dochter Mirte vindt Mirjam het niet zo erg.

Mirjam is 50 jaar geworden.

Autocoureur Max Verstappen is vandaag ook jarig. Lieke uit Veghel is groot fan van Verstappen én ze is zelf ook jarig. Ze is 5 jaar oud geworden en viert dat in een Verstappen-shirt. Helaas krijgt niet meer Max Verstappen-cadeautjes voor haar verjaardag, maar wel een nieuwe slaapkamer!

Lieke is 5 jaar geworden.

Mason uit Eindhoven kan in ieder geval niet meer zeggen dat hij niet genoeg cadeautjes heeft gekregen voor zijn derde verjaardag. De hele kast ligt vol met auto's van de animatiefilm Cars. "Gisteren hebben we zijn verjaardag gevierd en heeft hij heel veel cadeautjes gekregen. Vandaag kan hij er lekker mee spelen", aldus zijn moeder Kelly van den Heuvel-Bertrams.

Mason is 3 jaar geworden.

Een Cars-taart kan dan natuurlijk niet ontbreken. De zus van Kelly, Jamie Bertrams, heeft zich flink uitgesloofd in de keuken en een mooie Cars-taart gemaakt. "Mijn zus maakt altijd taarten voor onze verjaardagen. Deze kostte veel werk, maar het was zeker de moeite waard. Ik baal dat ik het snoetje van Mason niet heb gefilmd toen hij de taart zag", zegt Kelly.

Mason is 3 jaar geworden.

Twee jarigen op de foto! Karlijn Strijbis-Vrijsen is op dezelfde dag jarig als haar man Arnoud. Hij is 41 geworden, zij 42. De twee uit Goirle hebben het dit jaar samen gevierd. "Gisterenavond hebben we samen champagne gedronken", zegt Karlijn. "Dat doen we eigenlijk altijd. Het voelt dan een beetje als oudejaarsavond."

Karlijn en Arnoud zijn allebei vandaag jarig.

Nienke uit Heesch viert haar achttiende verjaardag. Een bijzondere leeftijd! Ze is nu officieel volwassen, en mag onder andere vanaf nu stemmen en zonder bijrijder auto rijden.

Nienke is 18 jaar geworden.

Nog een Sarah! Cathy Tak uit Sint-Oedenrode viert haar vijftigste verjaardag niet in Nederland, maar op vakantie in het Griekse Kreta. Voor haar verjaardag gaan ze vanavond lekker Grieks eten en dansen.

Cathy is 50 jaar geworden.

De verjaardag van Jevi uit Roosendaal gaat ook niet ongemerkt voorbij. Voor zijn vierde verjaardag heeft hij een hoop speelgoed gekregen. Onder andere een grote vrachtwagen. "Hij is flink verwend. Hij houdt heel erg van vrachtwagens. Eigenlijk alles wat kan kiepen en tillen vindt hij leuk", zegt zijn moeder Wendy Schepers-Haverkamp.