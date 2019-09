Zeker 48 autoruiten in één nacht ingeslagen in Etten-Leur

De politie heeft al 48 meldingen gekregen van mensen in Etten-Leur die sinds dit weekend vernielde autoruiten hebben. Afgelopen zondag waren er twintig vernielde auto's bij de politie bekend, maar de teller loopt dus snel op.

Een getuige belde zaterdagnacht rond kwart over vijf de politie met de boodschap dat iemand in de omgeving van de Bazuinlaan autoruiten vernielde. Ondanks dat meerdere agenten direct naar die buurt reden, werd de dader niet gevonden. De auto’s stonden geparkeerd in de omgeving van de Rode Poort.

Volgens een buurtbewoner werden er de afgelopen weken ook al veel autospiegels vernield.