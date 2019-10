70 minuten lang kattenfilmpjes kijken, het kan bij deze Brabantse bioscopen op Dierendag

CatVideoFest maakt elk jaar van ontelbare uren aan inzendingen één compilatie van de allerleukste kattenfilmpjes. De film wordt over de hele wereld vertoond en een deel van de inkomsten gaat naar lokale organisaties voor katten- en dierenwelzijn. Dit jaar komt de kattensensatie voor het eerst naar Nederland.



Waar te zien?

In Brabant wordt de compilatiefilm op meerdere plekken en data vertoond, onder meer in de VerkadeFabriek in Den Bosch, het Natlab in Eindhoven, Chassé Cinema in Breda, en Cinecitta in Tilburg.



Bekijk de trailer hieronder:

Win

Omroep Brabant mag in samenwerking met Cinecitta twee kaarten weggeven voor de kattenfilm op 4 oktober om zeven uur. Wil je kans maken? Reageer dan via de Facebookpagina van Omroep Brabant en wie weet ben je de gelukkige.