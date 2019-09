Brabantse boeren vannacht op de trekker naar Den Haag: 'We hebben genoeg ingeleverd'

Vannacht om twee uur komt een groep Brabantse boeren samen op het erf van Sjaak. Daarna rijden ze richting het dorpje Zeeland, waar weer verschillende groepen boeren samenkomen. Gezamenlijk rijden ze dan naar Den Haag. De verwachting is dat er zo’n 2500 trekkers vanuit heel Nederland naar het Malieveld komen.

Wel of niet over de snelweg naar Den Haag?

Welke route de boeren precies naar Den Haag gaan rijden, is niet helemaal duidelijk. De organisatoren van de zogeheten Agractie wilden via de snelweg richting Den Haag rijden. De politie heeft daar geen toestemming voor gegeven. Toch is de kans groot dat boeren morgen de rijkswegen op gaan.

“Ja, het verkeer zal er best wel iets van gaan merken”, aldus Sjaak. "Maar als ze dan in de file staan, kunnen ze mooi nadenken over wat ze die ochtend hebben gegeten en waar dat eten vandaan komt. Want dat is nu precies waar wij voor gaan strijden.” Rijkswaterstaat waarschuwt in ieder geval wel voor een extra drukke ochtendspits dinsdag, door het boerenprotest en de verwachten regen.

De boeren zijn boos op Den Haag omdat ze het gevoel hebben dat alleen zij verantwoordelijk worden gehouden voor het stikstofprobleem. Daarnaast vinden de agrariërs ook dat ze altijd de kop van jut zijn en dat ze van veel zaken de schuld krijgen. En ze vinden dat de overheid continu de regels aanpast, waardoor het moeilijk ondernemen is.

Gijs Giesbers werkt voor een bedrijf dat landbouwmachines verkoopt. Hij gaat ook demonstreren, maar hij gaat gewoon met de trein naar Den Haag. “Het voelt alsof de sector altijd de klos is”, vertelt Giesbers. Boeren zijn de laatste jaren veel negatief in beeld geweest, maar het is een keer genoeg. Wij vinden dat er een verandering moet komen en we willen laten weten dat we er zijn en dat we er gewoon toe doen.”

