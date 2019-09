Eindhoven Airport gaat langer door met late vluchten, plan bleek niet realistisch

Eerder deze maand werd bekend dat Eindhoven Airport niet verder mag groeien. Het vliegveld moet allerlei maatregelen nemen om dat te verwezenlijken.

In een persbericht zegt Eindhoven Airport dat zij zich 'in zullen spannen' om na het zomerseizoen van 2020 de geplande vluchten na elf uur te stoppen. Eerder zou niet mogelijk zijn. "Dit streven bleek voor het zomerseizoen 2020 niet realistisch binnen een te kort tijdsbestek waarin de luchtvaartmaatschappijen hun internationale vliegschema’s tot stand moeten brengen", is de verklaring.

Waarschijnlijk zal Eindhoven Airport vanaf eind oktober 2020 geen geplande vluchten na elf uur meer laten landen.