Eindhoven Airport mag niet verder groeien, besluit minister na advies

Omwonenden maken zich zorgen over eventuele uitbreiding van Eindhoven Airport (Foto: ANP)

De komende jaren mag Eindhoven Airport het aantal starts en landingen niet uitbreiden. Dat staat in een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Daarmee stemt ze in met het advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel over de toekomst van het vliegveld.

Tot 2022 mag het aantal starts en landingen niet groter worden van 41.500, is te lezen in de brief. Naar verwachting wordt dat aantal aan het einde van het jaar bereikt. Het aantal vluchten op Eindhoven Airport mag vanaf 2022 weer uitbreiden, maar alleen als dat niet tot meer geluidsoverlast leidt.

'Stillere vliegtuigen'

In het advies van Van Geel, dat in april werd gepresenteerd, werd voor meer stillere vliegtuigen en minder vliegbewegingen aan de randen van de dag gepleit. Ook daar zet Van Nieuwenhuizen op in.

Zo wil ze vanaf 2020 geen vluchten meer na elf uur 's avonds. Nu kunnen na dat tijdstip nog vier landingen plaatsvinden. In 2030 moeten de vliegtuigen van Eindhoven Airport voor veel minder geluidsoverlast zorgen dan de vliegtuigen nu doen.

Vliegbasis Eindhoven

De militaire activiteiten op luchthaven Eindhoven maken geen onderdeel uit van het advies. De huidige tankvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht worden vanaf 2020 door de stillere Airbus A330-vliegtuigen vervangen. Hiermee neemt het aantal tankvliegtuigen en vliegtuigbewegingen toe, hoewel het stillere vliegtuigen betreft.

Proefcasus Eindhoven Airport

Van Nieuwenhuizen is ook te spreken over een permanente overlegstructuur tussen randgemeenten, provincie en Eindhoven Airport. Deze partijen werkten eerder al samen in de Proefcasus Eindhoven Airport wat leidde tot het advies van Van Geel.

Eindhoven en omliggende gemeenten, de provincie en de luchthaven hadden eerder al unaniem hun steun uitgesproken voor het rapport van Van Geel.

Zorgen omwonenden

De brief lijkt goed nieuws voor omwonenden. Die maken zich zorgen over de eventuele uitbreiding van het vliegveld.

