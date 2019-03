Voorlopig geen uitbreiding van Eindhoven Airport, meerderheid Tweede Kamer tegen

“Het is belangrijk na te denken in hoeverre groei van de luchtvaart nog bij onze toekomst past”, zegt Eppo Bruins van de ChristenUnie. Daarmee wijst hij naar de milieu- en geluidsoverlast voor omwonenden.

Volgens Jan Paternotte van D66 kunnen er pas in 2023 – na de herinrichting van het luchtruim – nieuwe afwegingen kunnen worden gemaakt. Maar zelfs na 2023 is het maar de vraag of de luchthaven uit gaat breiden.

Time-out

Er is volgens D66 een time-out nodig in het belang van bewoners en klimaat. In 2020 bereikt Eindhoven het maximaal toegestane aantal vluchten van 43.000 per jaar. Steeds meer omwonenden zeggen ernstige hinder te ondervinden van de luchthaven, zo blijkt uit onderzoek van de GGD.

Vorig jaar steeg het aantal reizigers op Eindhoven Airport met 9 procent tot 6,2 miljoen reizigers. VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur werkt aan een plan hoe de luchtvaart zich van 2020 tot 2050 kan ontwikkelen.