Eindhoven Airport vindt advies te streng: 'Geen nieuwe bestemmingen en mogelijk minder vluchten'

In het rapport dat staat dat er dertig procent minder geluidsoverlast moet zijn in 2030. Het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport mag niet verder groeien. Het vliegveld moet juist de geluidsoverlast en luchtvervuiling terugdringen. Ook moet er geen toestemming komen voor nachtvluchten. Het rapport is een advies aan minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen, die uiteindelijk een besluit moet nemen.

‘Kans op krimp’

Het rapport adviseert om zestig procent van de vliegtuigen te vernieuwen, om op die manier de geluidsnorm te halen. Juist daar heeft de directeur moeite mee. “Dan moeten we de stilste vliegtuigen kopen die er zijn. Pas dan mogen we in de toekomst net zo veel vliegen als nu.” Dat brengt volgens algemeen directeur Joost Meijs veel risico's met zich mee. “Als er iets misgaat, dan zou de luchthaven wel eens kunnen krimpen.”

LEES OOK: 'Eindhoven Airport moet niet verder groeien en zorgen voor minder overlast'

De directeur verwacht dat bezoekers veel van de plannen gaan merken. "De luchthaven kan zich de komende jaren niet of nauwelijks ontwikkelen. Dat betekent ook dat er geen nieuwe bestemmingen bij komen."

Meijs wil opnieuw met alle belanghebbenden in gesprek over wat tussen 2022 en 2030 moet gebeuren. In die periode mogen er niet meer vluchten zijn dan 41.500 per jaar.

Overlast

Omwonenden zijn blij met de plannen, maar willen sneller verandering. “De komende jaren gebeurt er nog niets aan de overlast”, vertelt Wim Scheffers van de belangengroep Beraad Vlieghinder Moet Minder. “We hadden liever meteen een kleine krimp van de luchthaven gezien. Dat was een duidelijk signaal geweest.”

De meeste reizigers die we donderdag spraken, hadden juist liever een groei van de luchthaven gezien.

Bekijk de video en lees verder.



De gemeente Eersel is blij met het advies. "We zien duidelijk dat de heer Van Geel de overlast van onze inwoners serieus heeft genomen”, zegt wethouder Eric Beex. De meeste andere gemeenten komen later met een reactie. De Tweede Kamer is grotendeels positief.