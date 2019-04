'Eindhoven Airport moet niet verder groeien en zorgen voor minder overlast'

Dit staat in het advies dat Pieter van Geel donderdagmorgen heeft overhandigd aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. De oud-staatssecretaris uit Stiphout is onafhankelijk voorzitter van de zogeheten Proefcasus Eindhoven Airport.



Invloed op milieu en gezondheid

Van Geel heeft de afgelopen maanden onder meer omwonenden, belangengroeperingen, bedrijven en overheden gesproken om tot een weloverwogen advies te komen. Hierin richt hij zich op de positie van Eindhoven Airport na 2020. Opdracht voor het advies was een slimme en duurzame balans vinden tussen een gezonde leefomgeving en economische ontwikkeling. Van Geel heeft hierbij gekeken naar de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio.



Onder meer in Eindhoven-Noord, Son en Wintelre wordt veel geklaagd over het vliegverkeer. Er wordt onder meer gewezen op de herrie, maar ook de uitstoot van fijnstof. Verder zijn mensen bang dat de waarde van hun huizen daalt, al wordt dit juist niet ondersteund door een onderzoek dat de gemeente Eersel, waar Wintelre onder valt, met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) recent heeft laten doen.



Meerderheid politiek tegen uitbreiding

Het advies werd met argusogen tegemoet gezien. Een maand geleden nog bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer niet wil dat Eindhoven Airport voorlopig verder groeit. Volgens de partijen zou dit te veel overlast voor omwonenden veroorzaken. In een debat dat Omroep Brabant organiseerde aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen, werd duidelijk dat ook een meerderheid van de Brabantse politiek uitbreiding van het vliegveld niet ziet zitten.



Later meer reacties

Van Geel licht donderdagmiddag tijdens een persconferentie in het Evoluon in Eindhoven zijn plan toe. Pas daarna zal ook Joost Meijs, de scheidend directeur van Eindhoven Airport, zijn reactie geven. Wethouder Marc van Schuppen van de gemeente Best zal namens de omliggende gemeenten het woord voeren. Het Evoluon is vanaf zeven uur donderdagavond ook het decor voor een bijeenkomst waar omwonenden, bedrijven, partners van de luchthaven en andere belangstellenden vragen kunnen stellen aan Van Geel.



Eindhoven Airport is de civiele medegebruiker van het militaire vliegveld van Vliegbasis Eindhoven. Per 1 januari 2020 moet hiervoor een nieuwe vergunning worden afgegeven. Met dat in het achterhoofd rees de vraag welke ontwikkeling van de luchthaven wenselijk en realiseerbaar is. De Proefcasus werd opgezet om hierop een antwoord te geven.