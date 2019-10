Boeren massaal op weg naar Den Haag voor demonstratie: files en langzaam rijdend verkeer

Onder meer vanuit plaatsen als Made, Willemstad, Deurne, Helmond en Wanroij is maandagavond laat en dinsdag in het holst van de nacht een grote groep boeren met een tractor vertrokken naar Den Haag. Hier wordt later op de dag een grote demonstratie gehouden. Het boerenprotest leidde tijdens de dinsdagochtendspits al snel tot files en langzaam rijdend verkeer.

Op de snelweg A2 richting Utrecht rondom Zaltbommel begon het tegen zessen al aardig druk te worden, de intensiteit nam vervolgens alleen maar toe vanuit Den Bosch. Op de snelwegen A12 en de A28 reden de trekkers al vroeg in lange rijen over de weg. Dat gebeurde onder politiebegeleiding. Automobilisten moe(s)ten achter in de rij aansluiten.







'Behoorlijk wat overlast'

Rijkswaterstaat waarschuwt dat de trekkers "behoorlijk wat overlast" zullen veroorzaken. Vooral, omdat door de regen al veel file werd verwacht tijdens de ochtendspits. "We zien door heel het land groepjes opduiken", aldus een woordvoerder. Soms zijn dat dertig tot veertig tractoren, maar op sommige plekken rijden ze in colonnes van meer dan honderd tractors. Die komen uiteindelijk allemaal samen, waarschuwt de zegsman. Hij adviseert mensen die deze ochtend de weg op moeten de verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

LEES OOK: Chaos op de weg verwacht dinsdagochtend door regen en boerenprotest.



'Duizenden tractoren'

De organisatoren van het boerenprotest rekenen erop dat 2200 agrariërs met een landbouwvoertuig komen. In totaal worden ruim tienduizend boeren in Den Haag verwacht. Eén van de deelnemende boeren, Erik van Oosterhout uit Made, sprak dinsdagmorgen vroeg al van een succes. "Het doel is nu al bereikt", zei hij, wijzend op de grote belangstelling voor de actie. Hij waarschuwde wel voor een 'enorme verkeerschaos', omdat de boeren onder meer over N-wegen rijden. Van Oosterhout hoopt dat de politie hen wil begeleiden.

LEES OOK: Brabantse boeren vannacht op de trekker naar Den Haag: 'We hebben genoeg ingeleverd'