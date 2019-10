Boeren over het strand naar demonstratie in Den Haag: 'Het is B-Day'

Langzaam maar zeker komt het Malieveld in Den Haag in zicht voor Erik van Oosterhout uit Made en Sjaak Wijnen uit Wanroij. Zij behoren tot de duizenden boeren uit ons land, die maandagavond laat of in de afgelopen nacht van huis zijn vertrokken om deze dinsdag massaal te gaan demonstreren in de Residentie. Het werd voor de meesten een lange, maar desondanks relatief probleemloze reis. "We kiezen een alternatieve route, via het strand van Scheveningen. Het is niet voor niets B-Day", aldus Van Oosterhout aan het eind van de ochtend.

Even was hij teleurgesteld in een aantal collega's. "Op weg naar Rotterdam zijn ze gaan inhalen en hiermee veroorzaakten ze totaal onnodig verkeersproblemen. Vandaar mijn oproep: blijf netjes rechts rijden." Onder meer vanuit plaatsen als Made, Willemstad, Deurne, Helmond, Wanroij en Zeeland gingen vele boeren de weg op. Al snel leidde dit tijdens de ochtendspits tot files en langzaam rijdend verkeer op snelwegen en provinciale wegen.



Drukste ochtendspits ooit

Tegen acht uur werd bekend dat dinsdag 1 oktober 2019 de geschiedenis zal ingaan als de dag van de drukste ochtendspits ooit. Toen stond er bijna duizend kilometer aan files. Het verkeer in het hele land raakte ontregeld. Niet alleen de boeren in hun tractoren, ook het slechte weer en een aantal ongelukken droegen bij aan de extreme drukte. Onder meer op de A58 ging het mis.

'Doel is bereikt'

In totaal worden ruim tienduizend boeren in Den Haag verwacht. Van Oosterhout sprak dinsdagmorgen vroeg in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant van een groot succes. "Het doel is nu al bereikt", zei hij, wijzend op de grote belangstelling voor de actie.



Ook was hij content met de hulp van de politie: "Ik heb in Willemstad om hulp gevraagd en daar wilde de politie graag aan meewerken. Ze is voorop gaan rijden en daar ben ik heel blij mee. In de buurt van Rotterdam heeft ze bovendien speciaal voor ons de weg vrijgemaakt, voor een stoet van duizend trekkers." Van Oosterhout maakt zich wel zorgen over de dag van morgen. "Ik ben bang dat ik vandaag niet meer thuiskom."

Een jonge boer uit Riel kwam dinsdagochtend al aan op het Malieveld in Den Haag. "Vier uur ben ik onderweg geweest. We vinden met z'n allen dat het anders moet in Nederland. De regelgeving verandert zo snel dat we het niet bij kunnen houden. Daarom willen we hier vandaag een signaal afgeven."

'Ik word er gaar van'

Sjaak Wijnen uit Wanroij vertrok om twee uur maandagnacht. Den Haag was dinsdagochtend vroeg voor hem nog ver. "We rijden stapvoets. Het is hier één en al zwaailicht en we hopen er tegen een uur of één te zijn, maar ik word er wel gaar van", aldus Wijnen. Uiteindelijk lukte het hem om zich nog voor twaalven te melden op het Malieveld. Wijnen was zeer te spreken over de medewerking van de politie, die onder meer te paard hulp verleende. Bang dat het in Den Haag uit de hand loopt, is hij niet. "Het zal allemaal best meevallen. We zijn over het algemeen rustige lui en hebben toch ook verstand? Kom nou?! We willen juist een escalatie voorkomen."



Overigens krijgt de politie in Den Haag ook ondersteuning van de Mobiele Eenheid en agenten uit onder meer Roosendaal.



