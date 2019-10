'Niet inhalen, blijf rechts rijden', boer uit Made baalt van collega's, die verkeer dwarszitten

Erik van Oosterhout uit Made is teleurgesteld in een aantal boeren. "Op weg naar Rotterdam zijn ze gaan inhalen en hiermee veroorzaken ze totaal onnodig verkeersproblemen. Bij deze een oproep: blijf netjes rechts rijden", aldus Van Oosterhout, die het ook jammer vindt voor de politie dat niet alle actievoerders zich aan de regels houden. Hij is één van de duizenden boeren uit ons land, die maandagavond laat of in de afgelopen nacht van huis zijn vertrokken om later deze dag in de Residentie deel te kunnen nemen aan een massale demonstratie.

"Ik heb in Willemstad om hulp gevraagd en daar wilde de politie graag aan meewerken. Ze is voorop gaan rijden en daar ben ik heel blij mee", vertelt Van Oosterhout.



Drukste ochtendspits ooit

Onder meer vanuit plaatsen als Made, Willemstad, Deurne, Helmond, Wanroij en Zeeland gingen vele boeren de weg op. Al snel leidde dit tijdens de dinsdagochtendspits tot files en langzaam rijdend verkeer op snel- én N-wegen. Tegen acht uur werd bekend dat dinsdag 1 oktober 2019 de geschiedenis zal ingaan als de dag van de drukste ochtendspits ooit. Toen stond er bijna duizend kilometer aan files. Het verkeer in het hele land is ontregeld. Ook het slechte weer en een aantal ongelukken, waaronder op de A58, leidden ertoe dat het in het hele land één grote verkeerschaos was.

'Doel is bereikt'

De organisatoren van het boerenprotest rekenen erop dat ruim tweeduizend agrariërs met een landbouwvoertuig komen. In totaal worden ruim tienduizend boeren in Den Haag verwacht. Van Oosterhout sprak dinsdagmorgen vroeg in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant al van een groot succes. "Het doel is nu al bereikt", zei hij, wijzend op de grote belangstelling voor de actie. Hij maakt zich wel zorgen over de dag van morgen. "Ik ben bang dat ik vandaag niet meer thuiskom."



Sjaak Wijnen uit Wanroij heeft weer andere problemen. Hij heeft, vanaf twee uur maandagnacht, al een lange reis achter de kiezen en Den Haag is nog ver.

"We rijden stapvoets. Het is hier een en al zwaailicht en we hopen er tegen een uur of een te zijn, maar ik word er wel gaar van", aldus Wijnen, die zeer te spreken was over de medewerking van de politie, die onder meer te paard hulp verleent. "Ik denk dat we met zijn allen kunnen gaan paardrijden, er lopen er hier zoveel rond."



'Behoorlijk wat overlast'

Rijkswaterstaat waarschuwde eerder op de ochtend al dat de trekkers 'behoorlijk wat overlast' zullen veroorzaken. Hij adviseerde mensen die deze ochtend de weg op moeten de verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

