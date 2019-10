Bronzen biggetjes ontvreemd bij provinciehuis: 'Dit bedoelen we niet met inkrimpen van de veestapel'

Maandagmorgen werd de verdwijning van de biggen ontdekt. "Dit is gewoon vandalisme. Verder wachten we het onderzoek van de politie af", aldus een medewerker.

Het beeld Brabants Varken werd in 1979 onthuld ter gelegenheid van de ontwikkeling van de varkenshouderij in Brabant, tijdens het feest van het 10-jarig bestaan van de Vereniging van Varkenshouders.

Gedeputeerde Renze Bergsma laat weten dat zij direct aangifte hebben gedaan van diefstal. "We wachten het verdere onderzoek van de politie af en hopen dat de biggen spoedig hun weg terugvinden naar het provinciehuis. Deze daad keuren we ten strengste af.”

Eerder biggen gestolen

Het is overigens niet de eerste keer dat er biggetjes zijn verdwenen. In 1998 werden er twee biggetjes ontvreemd. Varkenshouder Jos Wellen uit sint Hubert vond ze terug bij een lid van de toenmalige actiegroep generieke Korting Zinloos. Destijds was dat dus ook in een tijd van agrarische onrust.