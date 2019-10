Koningin van het levenslied Corry Konings verguld met oeuvreprijs: 'Verrast, maar ook terecht'

"Ik zie het als een kroon op mijn werk, maar vind het vooral fijn voor mijn fans, die mij altijd zijn blijven steunen. Ze hebben er ook aan meegewerkt. Hartstikke mooi toch? Mensen kunnen nu niet meer om me heen”, aldus de zangeres uit Berkel-Enschot in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.



'Keertje overdoen?'

“Het lijkt wel alsof het zo moet zijn, dat ik die prijs krijg nu ik vijftig jaar in het vak zit. Als je erbij stilstaat, is het inderdaad een hele tijd. Een halve eeuw het Nederlandse levenslied vertolkt. Maar zolang je door wil gaan en nieuwe dingen wil aangaan, kun je dit geruime tijd volhouden. Zullen we het nog een keertje overdoen, denk ik dan.”



Haar agenda stond maandagavond geen feestje toe, dat ze toch had verdiend na het ontvangen van de oeuvreprijs. Uit handen overigens van cabaretier Steven Brunswijk uit Tilburg. Corry: “Ik moest na afloop nog optreden in Casteren. Ik zou er om elf uur moeten zijn, maar het regende. Gelukkig was ik slechts een minuut of tien te laat, al moest ik wel gelijk het podium op.”

