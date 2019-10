Vrouw (34) had contact met jihadi's en wilde richting Syrië, justitie eist voorwaardelijke celstraf

Volgens het Openbaar Ministerie wilde de geboren Roemeense meedoen aan de gewapende strijd in Syrië. Dat mislukte, omdat de politie haar thuis aanhield. De vrouw, moeder van vier kinderen, had al vliegtickets en hotels geboekt in Turkije, vlakbij de Syrische grens. Haar koffers zouden zelfs al klaar hebben gestaan.



Jihadistische teksten verspreid

Daarnaast zou ze een aantal sociale media-accounts hebben gehad, waarmee ze jihadistische teksten en filmpjes bekeek en verspreidde. Ook stonden er filmpjes van onthoofdingen in haar telefoon. Bovendien had ze online gesprekken met verschillende jihadisten.



De vrouw ontkent dat ze naar Syrië probeerde te reizen en vertelt een heel ander verhaal. “Ik zat niet goed in mijn vel. Ik had liefdesverdriet. Ik was alleen maar op zoek naar aandacht”, vertelt de vrouw. “Daarom zocht ik online contact met deze mannen.”



'Wilde dat ze me lief vonden'

De verdachte zegt zich alleen verdiept te hebben in het jihadisme, omdat dit de interesse van die mannen was. “Ik wilde gewoon dat ze me lief vonden.” Het OM vindt het ‘wel heel toevallig’ dat de mannen met wie ze contact had, allemaal extremist zijn.



Volgens een psycholoog heeft de vrouw een persoonlijkheidsstoornis en is ze erg onzeker. Ze is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. Ook zat de vrouw al drie maanden vast op de terroristenafdeling in Vught. Daarom eist het OM alleen een voorwaardelijke straf, met een proeftijd van twee jaar.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

