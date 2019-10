Stil boerenprotest langs snelweg A50: "De koeien moeten gemolken worden"

Zijn racefiets ligt op de laadbak van zijn trekker. Peter van de Rijt is boer uit Sint-Oedenrode en komt zijn trekker langs de snelweg A50 parkeren. Met zijn fiets gaat hij terug naar huis. Tijd om naar Den Haag te gaan heeft hij niet, want het werk gaat door. Maar hij vindt het een prima manier om het boerenprotest te steunen: "Je hoeft niet persé in Den Haag te zijn, je moet op meerdere plekken actie voeren. Hier langs de A50 is dat heel goed te zien, auto's rijden langzamer."

Toeteren

Dat de actievoerende boeren op veel steun kunnen rekenen, blijkt bij de A50. Veel vrachtwagens toeteren als ze de tractoren zien. Om het protest extra kracht bij te zetten, staat er ook een tractor op het nabij gelegen viaduct. Daaraan hangt ook een spandoek met de tekst: "Trots op boeren".

Peter van de Rijt is alle negatieve publiciteit over de boeren helemaal beu: "Alles doen we bijna fout, er is niks meer goed." Desondanks vindt hij het nog wel fijn om boer te zijn, al maakt de overheid het er niet gemakkelijker op. Op zijn racefiets gaat hij naar huis om de koeien te melken. Aan het einde van de dag worden de tractoren weer opgehaald.