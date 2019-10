Twee pups verdrinken in vijver bij huis Breda, buurvrouw weet derde pup te redden

In een vijver van een huis aan de Colijnstraat in Breda zijn dinsdag twee husky-pups verdronken. Een derde hondje kon worden gered door buurvrouw Femke Delwel. “Het was echt een heel heftige dag. Ik zit nog na te trillen en ik heb net een potje zitten huilen. Gelukkig heb ik toch nog wel één hondje kunnen redden.”

Femke was thuis de was aan doen toen ze de honden van de buren op een rare manier hoorde blaffen. “Het is gek, maar die honden lijken altijd tegen elkaar te praten. Nu klonk het zo gek dat ik over de schutting heb gekeken.”

Drijven

Daar zag ze één puppy drijven in de vijver. “Ik ben toen als een gek door de straat gaan rennen op zoek naar een ladder om over de schutting te klimmen. Toen ik terugkwam lagen er al drie hondjes in het water. Ik zag er al twee pups drijven met het staartje omhoog. De vader en moeder stonden naast de vijver. ”

Femke heeft meteen alle drie de pups uit het water gehaald en ze op de kant gelegd. Op dat moment kwam de brandweer aan die een van de hondjes nog heeft geprobeerd te reanimeren, maar tevergeefs. Het andere hondje werd in een deken gestopt. De Dierenambulance werd opgeroepen om het dier te onderzoeken.

Emotioneel

“Toen de buurvrouw thuiskwam had ze een zakje met brokjes bij voor de hondjes en toen moest ik er vertellen dat er twee pups dood waren. Dat was wel heel emotioneel”, vertelt Femke.

Er waren 5 pups en ze waren pas drie weken oud. Er stond een klein hekwerk om te voorkomen dat de pups de vijver in zouden lopen, alleen stond die open. “Misschien dat de hondjes die zelf wel hebben open gekregen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat als ik er niet was geweest, dat ze dan alle vijf waren verdronken.”