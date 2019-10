Twee pups verdrinken in vijver bij huis Breda, ondanks reanimatie door brandweer

Een van de hondjes zwom nog rond in de vijver. (Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties)

In een vijver van een huis aan de Colijnstraat in Breda zijn dinsdag twee husky-pups verdronken. Een derde hondje kon worden gered. Het is niet duidelijk hoe het beestje er aan toe is. De buurvrouw ontdekte de hondjes in het water toen ze twee volwassen honden - vader en moeder van de kleintjes - tekeer hoorde gaan.

De volwassen honden stonden bij de vijver, maar konden niets doen. De buurvrouw haalde snel een ladder bij haar andere buren en klom toen over de schutting. Twee pups dreven dood in het water. Het andere hondje zwom nog rond. In totaal waren er vijf pups. Twee stonden nog op het droge.

Zuurstof toegediend

De brandweer kwam ter plaatse. Zij heeft de levenloze pups nog gereanimeerd en zuurstof toegediend, maar tevergeefs. Het andere hondje werd in een deken gestopt. De Dierenambulance werd opgeroepen om het dier te onderzoeken.

Hoe de pups in het water terecht zijn gekomen, is niet duidelijk. De vijver is afgezet met een hekwerk.