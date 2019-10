Erik reed samen met duizend andere boeren over de snelweg naar Den Haag: 'Wij doen ertoe'

Duizenden boeren protesteerden dinsdag op het Malieveld in Den Haag, omdat ze niet willen worden weggezet als milieuvervuilers. De demonstranten gingen in alle vroegte met hun trekkers de weg op. Het zorgde voor de drukste ochtendspits ooit. Erik van Oosterhout uit Made, eigenaar van een kaasboerderij en melkveehouderij in Made, was er ook bij. "Anderhalve week geleden kwam de oproep om te protesteren en we wisten meteen, we zijn erbij, en wie volgt die volgt."

Van Oosterhout is niet alleen. Zijn vader rijdt ook mee op de trekker, en zijn vrouw zit op een derde tractor. Allemaal laten ze de boerderij voor een dag achter, een medewerker houdt de boel draaiende.

De rit naar Den Haag was volgens hem een beetje eng vanwege de grote drukte, maar bovenal fantastisch. "We hadden een mooie route over landelijke wegen uitgestippeld, zodat we niet op de snelweg zouden komen", vertelt hij. "Maar toen we in Willemstad aankwamen, bleek de groep zo groot dat ik de politie gebeld heb om te vragen of we begeleiding konden krijgen, want het was gewoon niet meer mogelijk om door al die dorpen te rijden."

Duizend tractoren in colonne

Van Oosterhout is samen met 450 andere tractoren in één grote stoet en onder begeleiding van de politie richting de Randstad gereden. Een lange, intensieve en indrukwekkende tocht over de A29, A15, A16, de A20 en de A4. En onderweg sloten steeds meer boeren zich aan. Uiteindelijk bestond de colonne uit zo'n duizend tractoren.

'Wij doen ertoe'

Allemaal vinden ze het belangrijk om hun stem te laten horen op het Malieveld. "De plannen om de veestapel te halveren, dat is kansloos voor de boeren. Dan is de hele sector kapot", zegt Van Oosterhout. "Daarmee krijg je alle boeren op de been. En het is ook echt heel erg nodig om te laten horen dat wij niet het probleem zijn. Integendeel, wij doen ertoe. "

Van Oosterhout is ervan overtuigd dat de actie iets teweeg brengt in Nederland. "Dit is historisch. En de meeste reacties zijn positief. Veel mensen kwamen vanmorgen door ons toedoen te laat op hun werk, en toch gingen massaal de duimen omhoog toen we onderweg waren. En dat ons doet goed, hoor."