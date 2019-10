Brand verwoest supermarkt en meubelzaak aan de Willibrordusweg in Oss

Grote brand in Oss in twee winkels

Er heeft woensdagochtend vroeg een brand gewoed in twee winkels aan de Willibrordusweg in Oss. De vlammen sloegen uit de panden die aan elkaar vast zitten. Het gaat volgens een woordvoerder van de brandweer om de Spar supermarkt en de Vitrinefabriek, een meubelzaak. Beide panden zijn niet meer te redden, zo liet hij rond halfzeven weten. Op dat moment was het sein brand meester nog niet gegeven. Even later was dat wel het geval.

Volgens omwonenden is de supermarkt van René van Lent die door de vlammen werd verwoest 'de oudste winkel van Oss'. De panden staan middenin een woonwijk. Er was sprake van heel veel rook. Voor zover bekend was er niemand in de winkels aanwezig toen de brand rond vijf uur uitbrak. Het nablussen in Oss gaat naar verwachting nog enkele uren duren.

De brandweer laat weten dat het dak van het pand 'asbest-verdacht' is. Specialisten moeten naar Oss komen om te bekijken of er inderdaad asbest is vrijgekomen. Iets voor halfnegen zijn de resultaten van dit onderzoek nog niet bekend.

Verschillende korpsen kwamen naar Oss om het vuur te bestrijden. De brand trok, ondanks het tijdstip zo vroeg in de ochtend, behoorlijk wat bekijks.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.