Eigenaar Vitrinefabriek ziet zaak in Oss in vlammen opgaan: 'Veel spullen met emotionele waarde'

“We hebben het pand anderhalf jaar geleden helemaal verbouwd en opgeknapt. Alle tijd en energie die we erin hebben gestopt, is letterlijk in vlammen opgegaan.” Aan het woord is eigenaar Marcel van Leeuwen van de Vitrinefabriek in Oss. Zijn showroom met vitrinekasten aan de Willibrordusweg in Oss ging woensdagochtend vroeg in vlammen op.

Bij de brand zijn volgens Van Leeuwen ook veel privéspullen verloren gegaan. Deze lagen opgeslagen boven zijn zaak. “Die spullen hebben emotionele waarde. Dus dat is het ergst.”

Volgens van Leeuwen, die het pand huurde, is de brand ‘heel heftig’ geweest. Hij werd woensdag in alle vroegte gebeld door een collega die hem vertelde dat de supermarkt die aan zijn zaak vastzit, in brand stond. Ook die winkel ging woensdagochtend in vlammen op. Toen Van Leeuwen, die twee straten verderop woont, bij zijn zaak kwam, bleek al snel dat de panden niet meer te redden waren.

'Bijzondere zaak'

De supermarkt die naast zijn winkel ligt, noemt hij een heel bijzondere zaak. “Mensen kwamen er van heinde en verre om er boodschappen te doen”, legt hij uit. “Ze kwamen echt om koopjes te scoren, zoals spullen die tegen de houdbaarheidsdatum aan zaten. De winkel zal echt gemist worden door heel veel mensen.”

Omwonenden noemen de supermarkt van René van Lent 'de oudste winkel van Oss'. Van Leeuwen heeft het over een ‘uniek pand met inderdaad een heleboel historie’. Volgens hem heeft bijvoorbeeld Drogisterij van der Doelen er gezeten en ook een sportzaak.

'Online draait alles gelukkig door'

Hoe het nu verder moet met zíjn zaak weet Van Leeuwen nog niet. “Dit was echt onze showroom waar mensen onze verschillende vitrinekasten konden komen bekijken. Gelukkig draait online alles gewoon door.” Of de showroom opnieuw zal worden opgebouwd aan de Willibrordusweg of ergens anders, kan hij woensdag zo kort na de brand nog niet zeggen.

Vanwege instortingsgevaar mag Van Leeuwen zijn pand woensdagochtend niet nog in. Maar dat er weinig van over is, is volgens hem wel duidelijk.