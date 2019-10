Grote brand in twee winkels aan de Willibrordusweg in Oss: 'Panden niet meer te redden'

OSS -

Er woedt woensdagochtend vroeg een brand in twee winkels aan de Willibrordusweg in Oss. De vlammen slaan uit de twee panden die aan elkaar vast zitten. Het gaat volgens een woordvoerder van de brandweer om de Spar en de Vitrinefabriek, een meubelzaak. Beide panden zijn volgens hem niet meer te redden, zo laat hij rond halfzeven weten. Op dat moment is het sein brand meester nog niet gegeven.