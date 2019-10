Boer Sjaak is weer bij zijn koeien, maar hij zou zo weer actievoeren

Sjaak Wijnen oogt fit, the day after.

Boer Sjaak uit Wanroij is weer bij zijn koeien na het massale boerenprotest in Den Haag, en hij zou het zo weer doen.

Twaalf uur duurde de heenreis op de trekker van Wanroij naar Den Haag. Boer Sjaak Wijnen stond om twee uur 's nachts op om actie te voeren en op te komen voor de boerensector. Woensdag, de day after, oogt hij fit en is hij weer aan het werk bij zijn koeien.

Wijnen (57) kijkt tevreden terug op het boerenprotest: "Er is verder helemaal niks gebeurd, mensen hebben zich keurig gedragen. Dat doen boeren trouwens altijd, dus ik geeft het een dikke tien". Onderweg kreeg hij veel steunbetuigingen van mensen langs de weg en in het verkeer die hun duim opstaken. "Dat viel mij erg mee, er is heel de weg maar één persoon geweest die zijn middelvinger opstak."

Iets bereikt

De hamvraag is of de boeren ook iets hebben bereikt met het protest in Den Haag. Wijnen denkt van wel: "Ze hebben aangegeven dat ze de veestapel niet willen verkleinen, maar ja, het is politiek. Minister Schouten (Landbouw) heeft gezegd dat zij zolang ze minister is daar niet aankomt, dus dat hoop ik dan maar", zegt hij.

Stemadvies

De melkveehouder heeft ook nog een stemadvies: : "Tegen al die mensen die ons steunen, zou ik zeggen, stem niet op GroenLinks of D66. Die partijen begrijpen er helemaal niks van en als zij hun zin krijgen dan gaan wij eraan! "

Na een kort nachtje is hij weer aan het werk bij zijn koeien. "Ik ging laat naar bed en toen ik mijn ogen opendeed, was het alweer dag", zegt hij met een lach. En of hij nog eens actie zou gaan voeren? Daarop is het antwoord volmondig ja. "Ik zou het zo weer doen, als het nodig is."