Eerste wijkrechtbank van Nederland geopend, Eindhoven heeft de primeur

"Straf met zorg om draaideurcriminelen te voorkomen", dat is de intentie van de eerste wijkrechtbank van Nederland die woensdag in de Eindhovense wijk Woensel is geopend.

In de wijkrechtbank staat de mens achter de rechtszaak centraal en niet het strafbare feit, zoals in de traditionele strafrechtspleging. Op die manier wordt de rechtspraak effectiever ingezet, zegt rechtbankpresident Patricia Messer. ''Veel mensen die voor de strafrechter komen, kampen met meer dan één probleem.''

'Zowel verdachte als de hele wijk mee geholpen'

Ze vervolgt: ''Naast dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, hebben ze bijvoorbeeld schulden, huisvestingsproblemen of sores in de familie. In de wijkrechtbank is er ruimte om al die problemen aan te pakken.'' Hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers vult aan: ''En daarmee zijn zowel de verdachte als de wijk en de samenleving gebaat.''

Meer tijd en aandacht

Veel mensen die voor de rechter komen, hebben meer problemen waardoor de kans bestaat dat ze criminele activiteiten als enige mogelijkheid zien om zichzelf staande te houden. "We willen voorkomen dat er in deze wijk meer draaideurcriminelen ontstaan", zegt rechtbankpresident Messer.

Daarvoor is wel veel meer tijd nodig op een rechtszitting. "Waar we zaken vaak afdoen in twintig minuten, gaan we hier uren of zelfs meerdere dagen met iemand aan de slag. Als dat ervoor zorgt dat iemand duurzaam uit de criminaliteit blijft, is dat het zeker waard, beaamt de wijkagent. Ze krijgen straf voor hun strafbaar feit, maar ook hulp.

Geen vertrouwen

"Hier in de wijk is het vertrouwen in de overheid misschien wel helemaal weg", zegt burgemeester Jorritsma. "Dat willen we op een agressieve manier aanpakken, er zijn al verschillende actiedagen geweest en bij deze wijkrechtbank hebben we niet alleen aandacht voor de straffen maar ook voor de problematiek die er aan vooraf gaat", aldus Jorritsma.