Fruitslingers, groentetaarten, gevulde bierpullen en nog drie lekkere tips voor het komende weekend

Dierenweekend bij BestZOO (vrijdag t/m zondag)

Vrijdag is het dierendag en worden alle dieren traditiegetrouw in het zonnetje gezet in BestZoo. En de dierentuin heeft er gelijk maar een dierenweekend van gemaakt, want ook zaterdag en zondag worden de dieren in de watten gelegd. Op het menu staan fruitslingers en groentetaarten die door jongere bezoekers aan de dierentuin in Best worden gemaakt. Samen met de dierenverzorgers worden de lekkernijen opgehangen in de kooien of aan de dieren gegeven.

De 'keuken' in de dierentuin is geopend van 11.00-16.00 uur. De entreeprijzen van BestZoo variëren van 9,25 t/m 11,50 euro. Je vindt de dierentuin aan de Broekdijk 15. Vanuit treinstation Boxtel brengt buurtbus 204 (uitstappen op de Vleut) je naar BestZoo. Vanuit station Eindhoven rijdt buslijn 154 naar Sint-Oedenrode. Daar kun je overstappen op buurtbus 204.

Fun Run Gemert (zaterdag en zondag)

Evenemententerrein De Schabbert aan de West-Om in Gemert is zaterdag en zondag het decor voor de Fun Run in Gemert. Op zaterdag vindt de Team Challenge plaats en op zondag de Familie Challenge. De deelnemers moeten in teamverband op zaterdag 34 obstakels overwinnen. Tijdens de Family Challenge staan er voor de deelnemende families 24 moddervette obstakels op het programma, zo belooft de organisatie. Vanaf station Helmond en is gratis.

Tolle sfeer bij Oktoberfest (foto: Karin Kamp)

Foutoberfest in Den Bosch (zaterdag)

Pullen bier en Tirolermuziek. De Brabanthallen aan de Diezekade in Den Bosch wordt zaterdagavond omgetoverd tot één grote Duitse kroeg voor het Foutoberfest. Uiteraard zal de Tirolermuziek niet ontbreken, daarnaast treden ook 'foute' artiesten zoals de Snollebollekes en Paul Elstak op. In de hal staan zo'n 600 tafels opgesteld. Voor 31,50 euro heb je een zitplaats aan een van die tafels. Het Tiroler Festijn begint om 19.00 uur en duurt tot 02.00 uur. Vanaf het treinstation in Den Bosch is het een klein kwartiertje lopen naar de Brabanthallen. Vergeet je Lederhose en Dirndl niet!

Haven van Willemstad.



Vestingstedendagen in Willemstad (zaterdag en zondag)

Vestingstad Willemstad is zaterdag en zondag het pittoreske decor van de Vestingstedendagen 2019. De sfeervolle straten van Willemstad ademen dit weekend historie. Zo zijn er demonstraties van oude ambachten en historische markttaferelen waaraan gilden van andere vestingsteden aan deelnemen. Ook meert het geuzenschip 'de Prince Admireal’ aan. Verder treden diverse artiesten op en zijn ingrediënten aanwezig om de geschiedenis van de vestingstad opnieuw te beleven. Wil je met het openbaar vervoer dan pak je vanuit Zevenbergen buslijn 117 en stap in Fijnaart over op buslijn 103.

Zinderend Zuiden maakt dit weekend opnames bij de Vestingstedendagen in Willemstad. De reportage is maandag vanaf 18.12 uur te zien bij Omroep Brabant tv.

Snuffelparadijs in Hulten (zondag)

Voor een appel en een ei een waardevol object kopen. Daar draait het zondag om in het snuffelparadijs bij wegrestaurant Het Vliegveld in Hulten. Op het parkeerterrein staan zo'n 200 marktkramen opgesteld waarin overtollige huisraad, prullaria, hebbedingetjes en andere snuisterijen aan de man worden gebracht. Kortom: er zijn weer heel veel schuren en zolders opgeruimd om deze marktkramen te vullen. Wie maakt deze kooplui los? De koopjesjagers moeten wel vroeg hun bed uit want de markt opent al om 10.00 uur. De snuffelmarkt aan de Rijksweg 25 sluit om 17.00 uur.

