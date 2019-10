Brabantse boeren niet naar Schiphol voor nieuwe actie: 'Den Haag is eerst aan zet'

Ze zijn nog maar net bekomen van de actie van dinsdagmiddag, -avond en -nacht, toen boeren op weg naar Nederland zorgden voor de drukste ochtendspits ooit. Daarom werden ze woensdag dan ook nogal verrast door de geruchten over een nieuwe protestactie eind oktober. Op luchthaven Schiphol.

Eerst wachten op wat Den Haag gaat doen

Sjaak Wijnen uit Wanroij is er duidelijk over: "Ik heb er inderdaad over gelezen en ik snap ook wel dat er in de emotie van alles wordt geroepen. Maar ik ben het hier totaal mee oneens. En met mij veel anderen collega's, kan ik zeggen. We hebben dinsdag goed actie gevoerd en laten we nu eerst maar eens kijken hoe daar door Den Haag de komende weken op wordt gereageerd. Die kans moeten ze toch krijgen en daar hoort geen actievoeren bij."

Boer John van Raak uit Hooge Mierde denkt er ook het zijne van. "Een heel onhandig idee om Schiphol te blokkeren. Het is toch logisch dat je nu eerst afwacht wat de acties van dinsdag gaan opleveren."

Bedacht door een 13-jarige jongen

Het gerucht over Schiphol-acties op 29 oktober zou door de 13-jarige Bart van Liempt, een medestander van de boeren, zijn verspreid, zo weet boer Eric van Oosterhout uit Made. "Dat hebben we via whatsapp te horen gekregen van een bestuurslid van Farmers Defence Force, de organisatie die verantwoordelijk was voor de acties van dinsdag. En het is dus grote onzin. Ik heb nog geen boer gesproken die achter dit idee staat. De politiek is nu eerst aan zet."

Farmers Defence Force zegt met klem afstand te nemen van alle berichten over mogelijke acties op 29 oktober op Schiphol, zo blijkt uit een whatsapp bericht . "Wij als FDF/Agractie staan niet achter de plannen voor 29 oktober. We moeten de politiek de kans geven om in vier weken wat te regelen voor ons", is te lezen in het whatsappbericht van de FDF.

Heel het land op z'n kop

Dinsdag stond zo'n beetje heel het land op z'n kop door de massale toestroom van boeren die met hun tractor richting Den Haag gingen om te protesteren. Ze voerden actie omdat ze boos zijn op Den Haag, vinden dat het stikstofprobleem vooral op hun bordje wordt gelegd en omdat de samenleving een veel te negatief beeld van hen zou schetsen.