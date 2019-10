PSV breekt toch met dubieuze sponsor Investous: 'Reputatie club is geschaad'

PSV heeft besloten om per direct het contract met sponsor Investous te verbreken. Investous raakte onder meer in opspraak vanwege het verspreiden van nepadvertenties. "PSV heeft vanmiddag geconcludeerd dat de reputatie van de club is geschaad en dat is een ontbindende voorwaarde in het contract", aldus de club.

De Eindhovense voetbalclub heeft het over een 'opeenstapeling van nare feiten in de voorbije maanden'. "PSV heeft bij het afsluiten van het contract met Investous het gebruikelijke protocol doorlopen en niets wees erop dat er sprake was van een dubieuze handelswijze. Enkele maanden later ontving PSV een aantal individuele klachten over de manier van werken van Investous", schrijft de club in een verklaring.

"Die mensen zijn onder begeleiding van PSV doorgestuurd naar de afdeling klachten van Investous. De juridische afdeling van PSV heeft Investous meerdere malen via aangetekende brieven gesommeerd de klachten serieus te nemen en af te handelen", aldus de directie.

LEES OOK: Sponsor PSV in opspraak vanwege zwendelpraktijken, maar club laat geldschieter niet vallen

Opgelicht

Investous was tot nu op de reclameborden langs de lijnen van het veld te zien is. Het bedrijf plaatst namaak-advertenties die mensen koppelen aan louche internetmakelaars.

Uit onderzoek van 'Opgelicht' zou blijken dat meerdere mensen tientallen duizenden euro's zijn verloren. PSV-woordvoerder Thijs Sleegers vertelde eerder in het tv-programma dat er vijf klachten waren binnengekomen bij de club over hun sponsor.

In eerste instantie kon PSV niet met de sponsor breken volgens de woordvoerder. Volgens Sleegers was PSV gebonden aan contractafspraken met Investous die nog doorliepen tot het einde van 2020.