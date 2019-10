Koning Willem-Alexander op de foto met 1500 man bij campus Brainport

EINDHOVEN -

Het was even passen en meten, maar de 1500 uitgenodigde gasten stonden allemaal op de groepsfoto met Koning Willem-Alexander. De Brainport Industries Campus in Eindhoven kreeg donderdagochtend vorstelijk bezoek voor de officiƫle opening. Enthousiaste medewerkers en scholieren vertelden over robots en andere high tech, terwijl de koning aandachtig luisterde.