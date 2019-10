Roken verbieden op terrasjes? De Brabanders zijn er nog niet uit

Voor rokers is het tegenwoordig altijd terrasweer. Ook op deze grijze, frisse donderdag in het centrum van Eindhoven. Omroep Brabant vroeg rokers én niet-rokers: wel of geen rookvrije terrasjes?

45,7 procent van de Brabanders is het eens met een verbod voor het roken op een terras. Een paar procent minder: 41,7 procent is het oneens met deze kwestie. 12,5 procent heeft over deze discussie geen mening. Dit blijkt uit een enquête-onderzoek van Kieskompas.

Vorige week deed de Hoge Raad de rookruimtes in de horeca definitief in de ban. Door die uitspraak zijn rookruimtes in cafés, discotheken en andere horecagelegenheden per direct verboden.

Eigen keuze

Horeca-eigenaren mogen zelf beslissen of er op hun terras nog wel gerookt mag worden. Volgens de antirook-organisatie Clean Air Nederland kiezen eigenaren steeds vaker voor een rookvrij terras omdat hier vraag naar is vanuit de gasten.