Cabaretier Rob Scheepers krijgt boete en voorwaardelijke rijontzegging voor veroorzaken ongeluk

Twee maanden voorwaardelijke rijontzegging, met een proeftijd van twee jaar, en een geldboete van duizend euro. Dat is de straf die de politierechter in Eindhoven donderdag oplegde aan cabaretier Rob Scheepers uit Sterksel. Hij veroorzaakte in mei vorig jaar een ernstig auto-ongeluk. Een 43-jarige vrouw uit Leende liep daarbij blijvend letsel op.

Cabaretier Rob Scheepers had op 15 mei 2018 zijn zoontje naar school gebracht in Someren. Toen hij met zijn auto linksaf sloeg om vanaf de Somerenseweg de Vlaamseweg in te slaan, zag hij een tegenligger over het hoofd. De bestuurder van de andere auto, een 43-jarige vrouw, sloeg drie keer over de kop en raakte ernstig gewond.

Zij liep onder meer een gebroken nekwervel op bij het ongeluk.Het ongeluk heeft een enorme impact op haar leven, zo bleek in de rechtbank. Ze is haar baan kwijt, omdat ze volledig arbeidsongeschikt raakte en kan niet zelfstandig meer voor haar gezin met twee kinderen zorgen. Ook kan zij geen auto meer rijden en is nog altijd aan het revalideren.

Zichtbaar geëmotioneerd kwam de vrouw de rechtszaal uit na de uitspraak. In wrok omkijken naar Rob Scheepers, wil ze niet. Na de zitting gaven de twee elkaar nog een hand. Ze hadden na het ongeluk verschillende keren contact met elkaar. " Ik hoop dat ik op een dag weer gewoon voor mijn kinderen kan zorgen", verklaarde de vrouw.

Raadsel

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is voor Rob Scheepers nog altijd een raadsel. Hij heeft er spijt van en denkt er nog dagelijks aan terug, verklaarde hij tegenover de rechter in Eindhoven. Hij zat niet op zijn telefoon te kijken en had geen last van scherp tegenlicht. De cabaretier hoopt met de uitspraak van de rechter, de zaak te kunnen afsluiten.

Scheepers is opgelucht dat hij een voorwaardelijke rijontzegging kreeg, omdat hij zijn auto nodig heeft om voorstellingen te geven in heel het land. De cabaretier, die een blanco strafblad had, hoopt dat het slachtoffer ook haar leven snel weer op kan oppakken.