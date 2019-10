Koning Willem-Alexander en Poolse president aanwezig bij viering bevrijding van Breda

Het Pools ereveld aan de Ettensebaan in Breda. (Raoul Cartens)

Zowel koning Willem-Alexander als de Poolse president Adrzej Duda zijn dinsdag 29 oktober in Breda aanwezig bij de viering van de bevrijding van de stad. Dat heeft de gemeente Breda aan Omroep Brabant bevestigd. In de loop van volgende week komt de Rijksvoorlichtingsdienst met meer details over de rol van beide staatshoofden bij de viering.

Op 29 oktober is het precies 75 jaar geleden dat Breda werd bevrijd.

Bevrijdingsroute

Die dinsdag is er een vrijheidstocht met oud-strijders en historische voertuigen die een route rond het historische stadshart van Breda rijden. De route is geïnspireerd op de tocht van de Poolse bevrijders in 1944 en eindigt met een groot feest op de Grote Markt.

Op 29 oktober 1944 werd Breda bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek. Een dag later ontving de Poolse generaal uit handen van burgemeester Van Slobbe voor zijn hele divisie het Bredase ereburgerschap.

In Breda staan verschillende monumenten die de herinneren aan de bevrijding door de Polen, zoals het monument in het Wilhelminapark. De buitgemaakte Duitse Panther-tank die de Polen aan de stad schonken, staat aan de andere kant van het park.

Maczek Memorial

Het Poolse militaire ereveld aan de Vogelenzanglaan is een begraafplaats met 80 graven van Poolse militairen en aan de Ettensebaan zijn de graven van 160 gesneuvelde Polen én het graf van Stanislaw Maczek. Het in aanbouw zijnde Maczek Memorial aan de Ettensebaan is bedoeld als erkenning voor de Poolse strijders en wordt ook het nieuwe onderkomen voor het Generaal Maczek Museum.