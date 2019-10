Verkeer en aanpak ondermijning speerpunten provinciebegroting, ruim een kwart van het geld daarheen

Verkeer en bereikbaarheid en de aanpak van ondermijning, daarheen gaat de komende vier jaar het meeste provinciegeld. Op een totale begroting van 300 miljoen is door Gedeputeerde Staten voor deze twee speerpunten 72 miljoen gereserveerd. Ook het aanpakken van de verdroging staat hoog op de agenda. De totale begroting is krapper dan in de voorgaande jaren. Dit komt, omdat het potje met inkomsten uit de verkoop van Essent-aandelen aan het opdrogen is.

Gedeputeerde Staten (GS) heeft in de eerste honderd dagen sinds zijn aantreden ook vooruit gekeken, om er voor te zorgen dat het in het Brabant van 2030 prettig, veilig en gezond leven blijft. Hiervoor is nu al tweehonderd miljoen euro gereserveerd.

'Kom met ideeën'

Provinciale Staten wordt uitgedaagd om met concrete ideeën te komen; zij gaan hierover op 8 november met GS in debat. Er zullen dan naar verwachting in ieder geval harde noten worden gekraakt over het voornemen om de motorrijtuigenbelasting jaarlijks met 2,5 procent te verhogen.

Het verkeer krijgt in de nabije en verre toekomst een impuls van ruim 55 miljoen. Er wordt weliswaar al hard aan de weg gewerkt, zoals de N279 en de A67, maar onder meer de bereikbaarheid van Eindhoven blijft een hoofdpijndossier. Ook het spoor, het busvervoer en projecten als deelauto’s moeten extra aandacht krijgen, meent het dagelijks bestuur van de provincie. GS rekent hierbij op serieuze medewerking van plaatselijke overheden.

'Structurele aanpak'

Opvallend is het bedrag van zeventien miljoen dat GS wil steken in het ondersteunen van gemeenten in hun strijd tegen ondermijning. Het college hoopt zo incidentenpolitiek te voorkomen. Misstanden op recreatieparken of bij sportverenigingen moeten niet alleen geconstateerd worden, maar ook structureel aangepakt worden. Er bestaat namelijk al enige jaren een Taskforce Brabant-Zeeland. Provinciebestuurder Christophe van der Maat: “Wij gaan deze organisatie niet voor de voeten lopen en we gaan geen dubbel werk doen.”

Maatregelen tegen verdroging

De landbouw moet het met ogenschijnlijk relatief weinig geld doen (twaalf miljoen), maar eerder is al het nodige beschikbaar gesteld voor onder meer de herstructurering van de veehouderij. Bovendien zal de landbouw, maar ook de natuur, baat hebben bij maatregelen tegen bijvoorbeeld de verdroging.

Ongeveer een kwart van de bedachte uitgaven is bestemd voor economie en nieuwe opleidingen. GS wil met een Actieplan Arbeidsmarkt en Talent bijdragen aan het ontwikkelen, aantrekken, benutten en behouden van talent voor Brabant. Voor onder meer cultuur, erfgoed en sport wordt 37 miljoen uitgetrokken. Om woningtekort en leegstand in stad én dorp terug te dringen is zestien miljoen gereserveerd.