We vroegen jou wat we moeten onderzoeken: dit is de uitkomst

Wat moet Omroep Brabant volgens jou onderzoeken? Die vraag stelden we je dik twee weken geleden, en dat hebben we geweten. 92 voorstellen werden er gedaan, duizenden mensen lieten hun voorkeur blijken door te stemmen. Vandaag presenteren we de uitkomst.

Samen met onderzoeksplatform Follow the Money vroeg Omroep Brabant welk onderwerp in jouw ogen onderbelicht is, en eens goed onder de loep genomen moet worden.

92 voorstellen, 1 winnaar

Gesjoemel met medicatie, de verrommeling van het Brabantse landschap en de invloed van de drugscriminaliteit op onze provincie. Het zijn enkele van de 92 onderwerpen die de afgelopen weken ingestuurd zijn. Op alle inzendingen kon vervolgens gestemd worden.

Uiteindelijk hebben we uit de top 5 van onderwerpen die de meeste stemmen hebben gekregen een keuze gemaakt.

Omroep Brabant gaat zich, samen met Follow the Money, verdiepen in de Q-koortsepidemie.

De pitch is ingediend door Richard van den Akker. Hij wil weten wat er allemaal mis ging bij de aanpak van de q-koorts. Is de ernst van het virus onderschat en zijn uitbraken uit het verleden wel goed onderzocht? Het zijn vragen waar we antwoorden op willen vinden. Van den Akker: "De aanpak is een parlementaire enquête waard. Het is ernstiger dan de problematiek in Groningen. De gezondheid van dichtbevolkte regio’s is genegeerd."

Ook de vraag of de overheid haar verantwoordelijkheid wel voldoende neemt is interessant. Is de zorg wel voldoende, hoe gaat het als de ondersteuning van stichting Q-support straks stopt en klopt het dat veel mensen besmet zijn zonder het zelf te weten? Hoe moet het straks met hen?

350 stemmen

Op de pitch van Richard werd 350 keer gestemd. 61 mensen lieten een reactie achter.

De komende tijd gaan Follow the Money en Omroep Brabant met dit onderwerp aan de slag!