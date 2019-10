Vriendin van overleden zanger Thijs van der Molen: 'Hij had miljonair kunnen zijn'

Breda neemt vrijdag afscheid van 'zijn' Thijs van der Molen. De zanger van onder meer ‘Het leven is goed in m’n Brabantse land’ overleed een week geleden op 80-jarige leeftijd. Mareike van den Akker, ook Bredase, had ruim vijf jaar een relatie met hem. Een dag voor zijn overlijden had ze nog contact met hem. "Zijn dood heeft er ingehakt bij mij."

“Ik hoop dat ik een glimp van de lijkwagen en de drukte kan opvangen, maar helaas kan ik amper lopen”, aldus Mareike, die Thijs bijna een halve eeuw heeft gekend. Ze kregen in 1972 een relatie. “Ik was net gescheiden en stapelgek op hem. Ik had twee zoons uit een eerder huwelijk. Thijs ging enorm goed met mijn jongens om. Zo was hij. Een entertainer, nooit chagrijnig. Thijs stikte van de humor en kon met iedereen overweg. Hij was absoluut sociaal en wilde iedereen graag helpen.”



Charmant en kwetsbaar

Zijn charme was ook zijn kwetsbaarheid, in verschillende opzichten. “Op een bepaald moment kreeg ik in de gaten dat hij er meer vrouwen op nahield. Dat kon ik niet langer accepteren, waarna we uit elkaar zijn gegaan. We zijn echter altijd goede vrienden gebleven. Hij zocht me nog geregeld op en een dag voor zijn overlijden heb ik nog contact met hem gehad.”



Thijs, die net geen 81 is geworden, was een allemansvriend, vertelt Mareike. “Zeker in de periode dat het zo goed ging met hem als kroegbaas, stond hij voor iedereen klaar. Maar Thijs was absoluut geen zakenman. Ik heb altijd gezegd dat hij miljonair had kunnen zijn.”



Rechtszaak om geldlening uitgesteld

Maar Thijs had een gat in zijn hand, leende volgens velen van bij wijze van spreken iedereen in Breda geld en betaalde niet altijd terug. En hij raakte geregeld dingen kwijt. “Enkele weken geleden nog meldde hij zich bij mij om te vertellen dat hij zijn mobieltje niet meer kon vinden. Hij kon niet zonder, maar liet het overal rondslingeren. Hij kwam ook altijd geld tekort”, vertelt Mareike, die weet dat een aantal mensen nog wat tegoed heeft.



Zo was er voor donderdag bij de rechtbank in Breda een zaak gepland, die was aangespannen door een inwoner van deze stad. De procedure is uitgesteld, waarbij het de vraag is of de eisende partij ooit iets terug zal zien van het geleende geld. Wie van de erfgenamen – een dochter van Thijs leeft nog - zou hiervoor moeten opdraaien?

Geld voor een begrafenis was er ook niet. Supporters van NAC begonnen een inzamelingsactie, iets dat Mareike geweldig vindt. Ook brengen zij vrijdag tijdens de wedstrijd van NAC tegen NEC een eerbetoon aan de zanger.



Stoet door 't Ginneken

Mareike is altijd intens bevriend geweest met Thijs. Vandaar dat ze graag deel had willen uitmaken van de lijkstoet die vrijdagmiddag door Breda trekt. “Anderzijds zie ik ook wel op tegen al die drukte en emoties. Zijn dood heeft er ingehakt bij mij. Ik ben 73, maar ik voel me 93. Door de stress vanwege zijn onverwachte overlijden. Misschien dat ik ergens even kan gaan staan om er iets van mee te krijgen. Ik woon in ’t Ginneken waar die wagen met Thijs erin en al die mensen die meelopen doorheen gaan.”

De start van de afscheidstour is bij Het Varkentje, een beeld uit 1978 aan de kop van de Ginnikenweg dat ooit door Thijs is gesponsord - hij had toen toch geld zat. Het beeld draagt een inscriptie, die meer dan ooit actueel is: ‘’t Ginneken vergitte nie.’

