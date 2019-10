Dokter Lars Brouwers ging met 3D-printer naar Sierra Leone om 'ledematen' te printen

De 3D-printer is inmiddels niet meer weg te denken uit het ETZ. Lars Brouwers heeft er maar liefst drie op zijn chirurgische 3D-lab staan. Hij laat een voorbeeld zien: "Dit is een verwijde lichaamsslagader. Dat is heel lastig om te zien op een plaatje. Met een 3D-geprint model kun je beter uitleg geven aan de patiënt. Dit is wat er in úw lichaam zit, zeg ik dan."

De 3D-modellen helpen artsen ook, legt Brouwers uit: "Tot kort geleden konden ze alleen met röntgenbeelden of een CT-scan een operatie voorbereiden. Nu heb je een driedimensionaal model voor je, dat hoef je er niet meer in je hoofd bij te bedenken."

3D-model van een verwijde lichaamsslagader. (foto: Tijmen Moelker)

Een vriend van Lars Bouwers is tropenarts in het Masanga-ziekenhuis in Sierra Leone. Hij vroeg of Brouwers mee wilde. "Maar ik wilde ook echt kunnen helpen. En wat kan ik? 3D printen. Dus toen kwam ik op het idee een 3D-printer mee te nemen."

Behandeling met blad

De mogelijkheden waren talrijk. Reserveonderdelen voor het ziekenhuis, anatomische modellen. Maar het werden protheses. In Sierra Leone hebben veel mensen zo'n prothese nodig, als gevolg van verwondingen aan hun armen. "Door de burgeroorlog of door een ongeluk. De verwondingen werden behandeld door traditionele artsen, met bladeren. Dat ging infecteren en de enige oplossing die er dan nog is, is een amputatie."

De patiënten krijgen nu protheses die gemaakt zijn van hout of metaal. "Functioneel, maar niet mooi. Je ziet dat het een kunstarm is."

En daardoor zag Brouwers nog iets: schaamte. "Gehandicapte mensen doen daar niet mee in de samenleving. Ze staan aan de rand. Om weer mee te kunnen doen, moeten ze er normaal uitzien."

Alex is één van de patiënten die Lars Brouwers hielp met een prothese uit de 3D-printer. (foto: Lars Brouwers)

Zelfverzekerd

Brouwers print nu dus cosmetische protheses, samen met het team van het 3D lab uit het Radboudumc. Met een 3D-scanner wordt een replica gemaakt van de gezonde arm en die wordt gespiegeld en geprint. Daardoor krijgt de patiënt een prothese die sprekend lijkt op de gezonde arm. "Dat betekent dat de mensen weer zelfverzekerd worden. Alex, één van onze patiënten, miste een arm. Hij is weer gaan studeren. Hij staat weer midden in de samenleving."

Lars Brouwers wil nu mensen in Sierra Leone gaan opleiden, zodat ze in de toekomst zelf de protheses kunnen maken.