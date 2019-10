Brabant is koploper in verwerking van biomassa, maar wetenschappers zeggen: 'Slecht plan'

In Brabant wordt zo’n 2,7 miljoen ton biomassa verwerkt en dat is veel meer dan in andere provincies in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Europese wetenschappers zeggen dat de verbranding van biomassa helemaal niet goed is. “Het is slecht voor het klimaat en geldverspilling.”

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren juist miljarden subsidie gegeven aan biomassacentrales om zo de CO2 uitstoot te verminderen. Maar wetenschappers zeggen dat die zorgen voor juist meer uitstoot. In Brabant wordt de meeste biomassa van Nederland verbrand. De Amercentrale in Geertruidenberg is de grootste gebruiker.

Meer CO2 in atmosfeer

Het is een misvatting volgens de wetenschappers dat de CO2 die vrijkomt bij het verbranden van hout weer snel opgenomen wordt door bossen. De CO2 komt in één keer vrij, terwijl een bos jaren nodig heeft om het weer op te nemen. De CO2 uit hout komt in een keer vrij, terwijl een bos jaren nodig heeft om het weer op te nemen.

Nu er steeds meer biomassa wordt verbrand komt er zelfs meer CO2 vrij in de atmosfeer. Zelfs meer dan kolen en gas.

Volgens de regels op papier is de verwerking van biomassa klimaatneutraal. Maar volgens de wetenschappers is dat dus niet het geval. Door over te stappen van kolen op biomassa worden op papier de klimaatdoelen wel gehaald. Maar in de werkelijkheid zijn de gevolgen averechts, waarschuwen de wetenschappers.

De grote subsidies om van kolen over te stappen naar biomassa zorgen voor een toename van CO2 in plaats van een afname”, zegt Professor Michael Norton in een persbericht van het EASAC, de Europese organisatie van wetenschappers die dit heeft onderzocht. “Het is slecht voor het klimaat en geldverspilling.”