Van 'undercover' verslaggever tot échte Tullepetaon, Han van Midden beëdigd als burgemeester

Han van Midden vertelde in zijn toespraak toegankelijk en bereikbaar te willen zijn als eerste burger van Roosendaal. "Dus als je me ziet lopen of fietsen: ik maak graag een praatje", aldus de kersverse burgemeester. Van Midden wil mensen met elkaar verbinden. "Door ‘knopen te leggen’ komen we samen tot oplossingen voor bestaande en toekomstige problemen.

Han van Midden wil er zijn voor alle Roosendalers (Foto: Robert te Veele)

Ambtsketen

Van Midden kreeg de ambtsketen en voorzittershamer overgedragen. Bij de beëdiging was ook commissaris van de koning Wim van de Donk en burgemeester Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam aanwezig. Van Midden wat tot voor kort griffier van de gemeenteraad in de havenstad.

Tijdens de ceremonie werd een video vertoond waar Han van Midden (42) 'vermomd' als verslaggever de straat op ging om kennis te maken met de stad en haar inwoners. Het petje dat zijn ware identiteit moest verhullen, kon donderdag afgelaten worden. Vanaf nu is hij voor iedereen duidelijk herkenbaar aan zijn zilveren ketting en houten hamer.

Han van Midden werd in juni voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Roosendaal. De vertrouwenscommissie koos voor Van Midden omdat hij ‘lef heeft en actiegericht is’. Voor de functie van griffier bekleedde hij verschillende adviesfuncties bij die gemeente en adviesbureau Deloitte.

'Gemoedelijke sfeer'

Van Midden maakte al kennis met West-Brabant en Roosendaal toen hij nog werkte als adviseur. “Wat me opviel was de leuke gemoedelijke sfeer in de gemeente. De lieve mensen, de prachtige omgeving, dat heeft me bewogen om te solliciteren op deze profielschets", aldus Van Midden.

Han van Midden woont samen met zijn partner en hun twee kinderen in Rotterdam. De burgemeester is zoon van een predikant. Het gezin wil zo snel mogelijk naar Roosendaal verhuizen. Naast Roosendaal houdt hij ook van Schotland, koken, fietsen en wintersporten. In welke plaats van de gemeente Roosendaal hij en zijn gezin gaan wonen, weet hij nog niet.