Koningspoedel Tynke, de hulphond die alles kan: 'Zonder haar zou ik een stuk minder gelukkig zijn'

Een extra knuffel voor je hond, kat of paard op deze Dierendag. Gewoon, omdat we gek op ze zijn en we wellicht een goede band met ze hebben. Maar een band tussen mens en dier die waarschijnlijk moeilijk overtroffen kan worden, is die van Mindy van den Broek (33) uit Heeze en hulphond Tynke (3). "Het was liefde op het eerste gezicht."

Je ziet het in eerste instantie niet aan Mindy, maar ze heeft de bindweefselafwijking EDS, een progressieve ziekte: "Dat betekent dat ik 24/7 pijn en heel weinig energie heb."

Superhond

Gelukkig is daar hulphond Tynke. Voor deze superhond is niets te gek: Ze maakt deuren en lades open, kan kleding uittrekken, raapt allerlei attributen van de grond, helpt met boodschappen doen in de supermarkt of haalt zelfs de wasmachine leeg. Mindy: "Ik wil er eigenlijk niet aan denken waar ik zou zijn zonder haar. Dan zou ik veel meer momenten per dag zorg nodig hebben, een alarmknop voor thuishulp en nog meer achter de voordeur leven. Zij helpt mij mijn dagen door."

Behalve dat de poedel superslim is, is ze ook een hit op Instagram. Ze laat haar followers graag zien wat ze in huis heeft. Bijvoorbeeld als ze baas Mindy een soort fysiotherapiebehandeling geeft: "Ze kan met haar poten tegendruk geven op mijn spieren om de pijn te verlichten."

🎥 Ik oefen regelmatig nieuwe dingetjes met mijn baasje; dingetje waar ik haar vervolgens mee kan helpen. 🤗 Deze bedenkt ze zelf, en ze denkt ook zelf na hoe ze ze mij het beste aan kan leren.. zo ook ‘tegendruk geven’. ☺️ Zoals jullie weten heeft mijn baasje eigenlijk 24/7 pijn in haar lichaam.. ze heeft me geleerd tegendruk te geven op haar bovenbenen en op de voorkant van haar schouders.. best spannend zo hoog staan hoor! 😁 Sinds kort oefenen we iets nieuws, wat best spannend is en wat aankomt op vertrouwen vanuit beide kanten.. tegendruk geven op haar rug/nek/achterkant schouders.. en zie hier... we oefenen zoals jullie zien nog.. maar het ziet er zelfs wel gezellig uit hè hihi ☺️😋 Samenwerking, een team, liefde! 💕🥰 🎥 Ik oefen regelmatig nieuwe dingetjes met mijn baasje; dingetje waar ik haar vervolgens mee kan helpen. 🤗 Deze bedenkt ze zelf, en ze denkt ook zelf na hoe ze ze mij het beste aan kan leren.. zo ook ‘tegendruk geven’. ☺️ Zoals jullie weten heeft mijn baasje eigenlijk 24/7 pijn in haar lichaam.. ze heeft me geleerd tegendruk te geven op haar bovenbenen en op de voorkant van haar schouders.. best spannend zo hoog staan hoor! 😁 Sinds kort oefenen we iets nieuws, wat best spannend is en wat aankomt op vertrouwen vanuit beide kanten.. tegendruk geven op haar rug/nek/achterkant schouders.. en zie hier... we oefenen zoals jullie zien nog.. maar het ziet er zelfs wel gezellig uit hè hihi ☺️😋 Samenwerking, een team, liefde! 💕🥰

Ze zijn een echt team en de band tussen Mindy en Tynke groeit maar door. Tynke helpt Mindy daarom niet alleen met praktische dingen, maar ze geeft ook aan wanneer Mindy rust moet nemen: "Ik heb geleerd om naar haar gedrag te kijken. Als ze bijvoorbeeld gaat kroelen op een bepaalde manier, dan zie ik dat ik rust nodig heb. Ze schermt zich dan van anderen af en is helemaal gefocust op mij. We weten eigenlijk niet hoe zij weet wanneer ik rust nodig heb. Misschien ziet ze het aan mijn houding, straal ik iets uit of ruikt ze het. Dat weet eigenlijk niemand, maar het is puur ontstaan uit onze band."

Een leven zonder elkaar, dat kunnen de twee zich niet meer voorstellen. Mindy: "Ze geeft kleur aan mijn leven en zonder haar zou het een stuk minder plezierig zijn en zou ik minder gelukkig zijn."