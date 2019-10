'Slaapwandelende' man (51) masturbeert naast oppasmeisjes, justitie eist tien maanden cel en tbs

De man was vorig jaar zogenaamd op zoek naar een oppas voor zijn twee kindjes. Hij zocht daarom via internet contact met minderjarige meisjes. In werkelijkheid waren zijn eigen kinderen al volwassen, dus had hij helemaal geen oppas nodig. Zeven jonge meisjes reageerden op de advertentie.



Slaapwandelen

Tijdens het kennismakingsgesprek bij hem thuis vertelde de man dat hij een slaapstoornis had. Hij zou daarom soms slaapwandelen. Vier meisjes vertrouwen de man niet, vooral omdat de kinderen waarop gepast zou moeten worden niet aanwezig waren.



De andere meisjes wilden wel gaan oppassen voor deze man. Hij masturbeerde al 'slaapwandelend' in hun bijzijn, bij de eerste keer oppassen. Tot fysiek contact kwam het niet. De verdachte werd in januari dit jaar aangehouden en zit nog altijd vast.



Het is niet de eerste keer dat de verdachte de fout in gaat. De man kreeg in 2015 al een gevangenisstraf omdat hij meerdere meisjes tot seks dwong. De man is onderzocht door een psycholoog. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar.



'Dit moet nu stoppen'

“Deze man denkt alleen aan zijn eigen behoefte en houdt geen rekening met de gevoelens van deze minderjarige meisjes", zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Den Bosch. "Hij is weer veel te ver gegaan. Dit moet nu echt stoppen."



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.