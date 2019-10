Kim, Karlijn en Lica komen op sexy Boerinnenkalender 2020: 'Ik op de kalender? Hoe dan?'

Voor Kim Somers uit Vorstenbosch kwam het bericht dat ze geselecteerd was, volledig uit de lucht vallen. "Een paar maanden geleden kreeg ik een mail dat ik bij de laatste dertig kandidaten zat. Ik? Hoe dan? Het was voor mij een complete verrassing. Achteraf bleek dat een vriendin me had opgegeven. Ze heeft dat ooit geroepen, maar ik wist niet dat ze het ook daadwerkelijk had gedaan. Volgend jaar is zij aan de beurt", belooft Kim met een lach in het radioprogramma Wakker bij Omroep Brabant.

Schoonheidssalon

Kim runt een schoonheidssalon in Vorstenbosch, maar heeft wel een link met de agrarische sector. "Dat is wel een voorwaarde om op de Boerinnenkalender te mogen komen. Ik ben een boerendochter. We hebben thuis een varkensbedrijf."

Kim is niet bang voor reacties als de kalender met de sexy foto's straks op allerlei obscure plekken in onze provincie aan de muur komt te hangen. Kim: "Ik heb bij de fotoshoot duidelijk mijn grenzen aangegeven en ben dik tevreden met wat ik aan heb. Ik vind het niet té. Ze doen het er maar mee en hangen de kalender maar mooi op." Op welke maand haar foto gaat prijken, weet Kim nog niet. "Dat wordt pas later vandaag in Wilp bekendgemaakt. Ik ben in december jarig, dus dat zou wel een mooie maand zijn."

De dertig modellen (15 mannen en 15 vrouwen) zijn gekozen uit 316 aanmeldingen voor een spannende plattelands-fotoshoot. Vrijdagmiddag worden de kalenders gepresenteerd in een tot discotheek omgebouwde boerderij in Wilp.

Zondebok

Initiatiefnemer Stef Bloo wil met zijn kalender de Nederlandse boeren met elkaar verbinden, zeker na het boerenprotest op het Malieveld dat dinsdag plaatsvond. "Veel boeren zijn het beu dat ze voor allerlei problemen als zondebok worden aangewezen. Wij zijn ons er heel goed van bewust dat we met sexy kalenders het verschil niet gaan maken, maar proberen de Nederlandse boeren overal waar we de kans krijgen, te verbinden en promoten.