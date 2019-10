Gewapende overval op pizzeria in Eindhoven, dader gevlucht

Een filiaal van Domino's Pizza aan het Dirigentplein in Eindhoven is donderdagavond rond negen uur overvallen. De dader is gevlucht.

De overvaller had een wapen bij zich, wat precies is onduidelijk. De politie adviseert omstanders de hulpdiensten te bellen en zelf geen actie te ondernemen. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.



Signalement

Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Via Burgernet is het signalement van de dader verspreid. Het gaat om een man in een blauwe winterjas, met capuchon. Hij draagt een spijkerbroek en zou een zwarte doek voor zijn gezicht hebben.