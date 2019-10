Wilde politieachtervolging eindigt tegen boom: 'De vonken kwamen van de auto af'

Agenten zagen de man rond halftwee 's nachts opvallend hard rijden op de Dorpenweg in Haren. Daarop besloten ze hem te controleren. Maar toen ze omdraaiden om achter de automobilist aan te gaan, zagen ze dat hij gas bijgaf.

'De auto brak bij nagenoeg elke bocht uit'

"De bestuurder deed er alles aan om te ontkomen", laat een politiewoordvoerder weten. "Bij nagenoeg elke bocht brak de auto uit en bij het remmen kwamen de vonken er vanaf. Op de dijk zette hij zelfs zijn verlichting helemaal uit in een poging te ontkomen."

Omdat het de bestuurder niet lukte de politie zo af te schudden, besloot hij in Lithoijen een onverharde weg in te rijden. Daar raakte de man de controle over het stuur kwijt en botste de auto hard tegen de boom. De man is aangehouden en moest zijn rijbewijs inleveren.