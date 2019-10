Overleden zanger Thijs van der Molen nog één keer rondgereden door zijn Breda

BREDA -

In Breda wordt vrijdag afscheid genomen van zanger Thijs van der Molen. De zanger overleed afgelopen weekend in het Ampia Ziekenhuis in zijn woonplaats. Van der Molen zou aanstaande maandag 81 jaar zijn geworden. De Bredanaar is vooral bekend geworden met het nummer 'Het leven is goed in m'n Brabantse land'.