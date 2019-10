Negen jaar cel geëist voor doodschieten Daan Hoefs: 'Het is duidelijk wie drie keer schoot'

Er was veel politie aanwezig bij de reconstructie die in februari plaatsvond (Foto: Danny van Schijndel).

Mark van S. moet als het aan justitie ligt negen jaar de cel in voor het doodschieten van Daan Hoefs uit Erp. Die eis werd vrijdagochtend in de rechtbank in Den Bosch uitgesproken. “We hoeven het vandaag niet te hebben over ingewikkelde bewijsconstructies. Het is duidelijk wie tot drie keer toe de trekker heeft overgehaald", zei de officier van justitie.

De 26-jarige Daan Hoefs werd in 2018 op straat doodgeschoten. Het was lang onduidelijk of er sprake was van moord of doodslag. De officier van justitie is uiteindelijk voor doodslag gegaan. Een ruzie over geld, bedreigingen en afpersingen spelen een belangrijke rol in de zaak.

Daan Hoefs werd bij een auto op straat neergeschoten. Volgens omstanders werden er meerdere schoten gelost en waren er kinderen buiten aan het spelen. De 26-jarige man werd nog gereanimeerd, maar dit mocht niet baten. Daan Hoefs was een bekende van de politie. Hij is veroordeeld voor openlijke geweldpleging in de zaak van de in mei 2015 doodgestoken Joeri Edelijn uit Oss.

Na de schietpartij kwam de verdachte al snel in beeld bij de politie en werd twee dagen later aangehouden. Om een beter beeld te krijgen van de schietpartij is er een reconstructie gemaakt van die bewuste dag. Deze reconstructie vond plaats in februari en Mark van S. was daar ook bij aanwezig.

