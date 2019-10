Verdachte aangehouden die in Bossche woonwijk in de lucht schoot

De 22-jarige man uit Den Bosch die donderdagavond midden in een woonwijk een schot in de lucht loste, is vrijdagochtend bij zijn huis aangehouden. Dat meldt de politie.

De man schoot rond kwart voor negen aan de Hoekkampstraat één keer in de lucht. Daarna verdween hij. Een zoektocht met de politiehelikopter leverde niets op. Niemand raakte gewond. Waarom er werd geschoten, is nog niet duidelijk. Volgens een getuige ging het om een conflict in de relationele sfeer.

In het huis van de verdachte is een patroon gevonden. Het vuurwapen waarmee in de lucht is geschoten is nog niet terecht.