Storing brengt Amphia ziekenhuis nog verder in problemen: spoedeisende hulp dicht

De spoedeisende hulp van het Amphia ziekenhuis in Breda is vrijdagmiddag gesloten. Het ziekenhuis kampt al de hele dag met een data- en telefoniestoring. In eerste instantie konden alleen geplande operaties niet doorgaan. Nu moet dus toch ook de spoedeisende hulp dicht.

De spoedgevallen worden naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en het Bravis in Bergen op Zoom/Roosendaal doorgestuurd. Wanneer de storing is verholpen, is niet bekend.

Ook veel afspraken en behandelingen in de polikliniek kunnen vrijdag niet doorgaan. Met de patiënten wordt een nieuwe afspraak ingepland. Spoedoperaties van patiënten die al waren opgenomen in het Amphia gaan wel door.

Vestigingen

De problemen met de data- en telefoniestoring in het Amphia begonnen vrijdagochtend rond halfacht. De vestigingen van het ziekenhuis in Breda en de locatie in Oosterhout hadden te kampen met dezelfde storing.

Het ziekenhuis spreekt van een 'vervelende situatie'. Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis is nog niet duidelijk wanneer de problemen zijn opgelost. Het crisisteam van het ziekenhuis komt elk uur bij elkaar om de stand van zaken te beoordelen.