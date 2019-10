Geen schietpartij, wel ruzie in Boxtel, maar niemand gewond

BOXTEL -

De politie komt terug van haar melding dat er vrijdagmiddag aan de Stationsstraat in Boxtel een schietpartij is geweest. Er is helemaal niet geschoten, wel was er sprake van een man die na een ruzie in een emotionele reactie het 'een en ander' heeft geroepen, zo meldde de politie drie kwartier later. Er is niemand gewond.