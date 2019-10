Ophef in Boxtel na melding over schietpartij, maar uiteindelijk niets aan de hand

In Boxtel is vrijdag aan het eind van de middag wat commotie ontstaan. De politie had tegen vijf uur een melding gekregen over een schietpartij aan de Stationsstraat. Na onderzoek bleek dat er helemaal niet was geschoten. Sterker nog, zo meldt een woordvoerder van de politie: "Er is helemaal niets aan de hand geweest."

Eerder werd nog wel gemeld dat er sprake was van een man die na een ruzie in een emotionele reactie het 'een en ander' heeft geroepen. De zegsman had het in eerste instantie al over een vage melding, maar uiteraard is wel direct een onderzoek ingesteld. Mensen die aan de Stationsstraat in Boxtel wonen, lieten desgevraagd weten dat ze niets gemerkt hebben van een schietincident. Dat is er dus ook nooit geweest.



Poolshoogte bij winkelpand

Uiteindelijk kwamen medewerkers van de politie en een ambulance wel uit bij een winkelpand aan de Prins Hendrikstraat. Hier zijn filialen gevestigd van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall en hield de politie na een onderzoek een man staande. Het is niet bekend of hij moest worden behandeld of met een ziekenwagen is weggebracht.