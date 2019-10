'Gouden Kalf' naar Marcel Musters en Jac. Goderie, Michiel van Erp grote verliezer op filmgala

Michiel van Erp uit Eindhoven was vrijdag de grote favoriet op het Gouden Kalveren Gala. Op deze voorlaatste avond van het Nederlands Film Festival in Utrecht worden dé Nederlandse filmonderscheidingen uitgereikt. Van Erp was met zijn film ‘Niemand in de stad’ in negen categorieën kandidaat voor een prijs. Echter alleen die voor beste vrouwelijke bijrol en beste camerawerk gingen naar zijn productie. De Tilburgers Marcel Musters en Jac. Goderie kregen ook een 'kalf'.

Het filmdebuut van Michiel van Erp ging tijdens de vorige editie van het Nederlands Film Festival in première en werd een kassucces. In maart dit jaar viel hij er al mee in de prijzen. Het scenario van Niemand in de Stad kreeg toen, net als dat van De Luizenmoeder, de Zilveren Krulstaart. Dit is de Nederlandse vakprijs voor scenaristen die door het Netwerk Scenarioschrijvers wordt toegekend.

Musters wel, Hendrickx niet

Tilburger Marcel Musters kreeg vrijdag een Gouden Kalf als beste acteur vanwege zijn rol in ‘God only knows’. Musters was zelf niet aanwezig, omdat hij met een burnout kampt. Monic Hendrickx uit Deurne vertelde dit toen ze het dankwoord voorlas, dat Musters had geschreven. Hij ziet de kalf als een kroon op zijn werk en sloot zijn speech af met: "Ik proost op de wereld dat het goed mag komen."



Het was geen toeval dat juist Hendrickx de prijs namens Musters in ontvangst nam. Zij is één van zijn tegenspeelsters in de film en was zelf ook in beeld voor een 'kalf' en wel in de categorie beste actrice. De Brabantse greep er echter naast.

Ook Goderie in de prijzen

Jac. Goderie werd ook onderscheiden. De geboren Tilburger ontving uit handen van schrijfster Hanna Bervoets het Gouden Kalf voor de Filmcultuur 2019. De 68-jarige Goderie was al jong geïnteresseerd en werkzaam in de filmwereld. Hij presenteerde op tv jarenlang filmprogramma’s.



Theo Maassen uit Eindhoven deelde ook in de prijzenregen. De Eindhovenaar heeft een rol in ‘Zeven kleine criminelen’, hij speelt de directeur van een bank, die kinderen willen overvallen. Deze VPRO-jeugdserie werd uitgekozen als Beste Televisiedrama.