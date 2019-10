A67 van België in de richting van Eindhoven dicht tot maandagmorgen

De A67 is vrijdagavond om negen uur dicht gegaan in de richting van Eindhoven. De afsluiting geldt voor het stuk van de snelweg tussen het Belgische Retie en knooppunt De Hogt bij Eindhoven en duurt tot maandagmorgen vijf uur.

Oorzaak zijn onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. De A67 in de richting van België blijft wel open. Het verkeer in de richting van Eindhoven moet rekening houden met omleidingen en een extra reistijd die op kan lopen tot 30 minuten.



Omleidingen voor verkeer

Verkeer vanaf Hapert en Eersel richting Eindhoven/Veldhoven/Venlo wordt omgeleid via de Eindhovenseweg, de Locht en de Kempenbaan.



Verkeer vanuit Antwerpen wordt omgeleid via Breda, over onder meer de A16 en de A58. Voor het verkeer vanaf andere Belgische plaatsen, als Turnhout en Retie/Arendonk, geldt ook een alternatieve route.